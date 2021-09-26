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Kılıçdaroğlu iktidarlarında Esad ile anlaşacakmış

Kılıçdaroğlu iktidarlarında Esad ile anlaşacakmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da konuştu, iktidara gelmeleri halinde diğer komşu ülkeler gibi Suriye yönetimiyle anlaşacaklarını söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyelilere değil onları getiren iktidara kızılması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Beşar Esad ile anlaşarak Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek EXPO 2021 Hatay organizasyonunun EXPO Amfi Tiyatro'da düzenlenen tanıtımına katıldı.

Suriye'de barışı ve huzuru sağlayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Suriyeli kardeşlerimiz var. Suriyeli kardeşlerimizden zaman zaman şikayet edilir. Suriyeli kardeşlerimize kızmayacağız. Onları buraya getirenlere kızacağız. Suriyeli kardeşlerimizin ne kabahati var? İktidarımızda Suriyeli kardeşlerimizi, onların gönül rızasıyla ülkelerine göndereceğiz. Suriye'de barışı, huzuru sağlayacağız. Bütün bunların hepsini gerçekleştirme azim ve kararlılığındayız. Öncelikle Suriye ile barışacağız, bütün komşularımızla barışacağız. Karşılıklı büyükelçiliklerimizi açacağız. Sonra döneceğiz Avrupa Birliği'ne 'Suriyeli kardeşlerimizin Suriye'de evleri, yolları, okulları, hastaneleri, kreşleri yok. Bunların yapılması lazım.' diyeceğiz. Bunların tamamını yapacağız. Bu yeterli mi? Hayır yeterli değil. Büyükelçileri açtık yeterli mi? Hayır yeterli değil. Aynı zamanda bu kardeşlerimizin çalışmaya, güvenceye ihtiyacı var. O güvenceyi de sağlayacağız. Kendi ülkelerinde gittikleri yerde huzur içerisinde yaşayacaklar."

Kılıçdaroğlu, iktidarlarında iş dünyasından Suriye'ye yatırım yapmasını isteyeceklerini söyledi.

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