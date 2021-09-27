Almanya'da 'koalisyon' dönemi başladı! Merkel gider ayak ağır hezimet yaşadı

ALMANYA'da Angela Merkel dönemini kapatan seçimlerden Sosyal Demokrat Parti az farkla önde çıktı. CDU-CSU birliği İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yüzde 30'un altında oy aldı. Bu sonuçlarla Almanya'da koalisyon dönemi başlamış oldu...

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Almanlar, 16 yıllık Merkel döneminin sona ermesinin ardından yeni liderini öğrenmek için bir süre daha bekleyecek. Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından son hükümette maliye bakanı görevini yürüten sosyal demokrat parti SPD’nin lideri Olaf Scholz projeksiyonlara göre yüzde 25,7 ile az farkla seçimi kazanmış görünüyor.

Merkel bizzat sahaya inmişti

Son haftalarda Başbakan Angela Merkel’in bizzat kendisi için sahaya indiği Armin Laschet’in önderliğindeki hristiyan demokratlar CDU-CSU yüzde 24,1 ile ikinci sıraya geriledi. CDU-CSU bloğu İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez yüzde 30’un altında oy oranı elde etti.

Yeşiller yüzde 15.8 oy aldı

Yeşiller yüzde 15,8 ile yine aynı dönem içinde kendileri için rekor yüksek oy oranına ulaşırken olası bir hükümette koalisyon ortağı olmasına kesin olarak bakılan liberal FDP ise yüzde 11,5 oy elde etti.

İki ayrı koalisyon seçeneği var

Sonuçlar sonrası iki koalisyon senaryosu öne çıktı: Parti renkleri sebebiyle ‘trafik lambası’ olarak adlandırılan SPD, Yeşiller ve FDP koalisyonu ile ‘Jamaika’ olarak adlandırılan CDU/CSU, Yeşiller ve FDP koalisyonu.

SPD ve Yeşiller Anaysa’da yer alan ‘harcama freni’ mekanizması dahilinde kamu harcamalarında gaza basılmasını isteyen partiler olarak dikkat çekerken CDU/CSU ve FDP katı bütçe dengesi kurallarının sürdürülmesinden yana.

Görüşmeler aylar sürecek, Merkel Başbakan kalacak

Koalisyon görüşmelerinin aylar sürmesi beklenirken bu süre Merkel’in başbakanlığında geçilecek.