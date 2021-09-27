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Ahmet Hakan'dan AK Parti'ye eleştiri! Bunun için rapor mu hazırlanır yahu!

Ahmet Hakan'dan AK Parti'ye eleştiri! Bunun için rapor mu hazırlanır yahu!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Partili milletvekillerinin hazırladığı raporu "5 yaşındaki çocukların bildikleri bu hakikati saptamak için rapor mu yazılır?" diye eleştirdi. 

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Partili milletvekillerinin hazırladığı raporu eleştirdi. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı “Vatandaşın gündemi, hayat pahalılığı” başlıklı raporu yazan Ahmet Hakan, "Bunun için rapor mu hazırlanır yahu!" dedi. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

AK Partili milletvekilleri, rapor hazırlamışlar.
Raporlarında söyledikleri şey şuymuş:
“Vatandaşın gündemi, hayat pahalılığı.”
Beş yaşındaki çocukların bildikleri bu hakikati saptamak için rapor hazırlamaya ne gerek var ki?

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