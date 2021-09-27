Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD Dışişleri'nden tehdit: Tetikleme riski var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li televizyon kanalında yeniden s-400 alımına yönelik sözleri sonrası ABD Dışişleri Sözcüsü'nden tehdit içeren sözler geldi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S-400 almayı planladığını söylemesinin ardından ABD'den skandal bir çıkış geldi. BBC'in haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'yi Rusya'dan daha fazla askeri malzeme almama konusunda uyarıyoruz. Bu yaptırımları tetikler" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün CBS kanalının "Face the Nation" adlı programında sunucu Margaret Brennan'ın sorularını yanıtlamıştı.
Brennan'ın, "Hala bir set daha S-400 almaya niyetlisiniz gibi görünüyor?" sorusunu cevaplayan Erdoğan, "Bundan sonraki dönemde de kimse bizim, savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden, ne kadar, ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek olan biziz" demişti.
Brennan'ın "Evet der gibisiniz" sözleri üzerine Erdoğan da "Ne demek. Tabii ki evet" dedi.
ABD'li Sözcü: Yaptırımları tetikler
Reuters haber ajansının haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Erdoğan'ın sözlerinin sorulması üzerine "Türkiye'yi her düzeyde ve her fırsatta, S-400 sistemini elinde bulundurmaması ve Rusya'dan ek askeri malzeme almaktan kaçınması konusunda uyarıyoruz" cevabını verdi.
Sözcü, "Rusya'dan her türlü yeni silah alımının, Aralık 2020'de uygulananlardan ayrı ve ek CAATSA 231 yaptırımlarını da tetikleme riski taşıdığını Türkiye'ye açıkça söylemeye devam ediyoruz" diye konuştu.
Sözcü ayrıca, ABD'nin Türkiye'yi bir müttefik ve dost olarak gördüğünü ve uzlaşmazlıklara rağmen Türkiye ile ortaklığı güçlendirmenin yollarını aradıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan CBS'e konuşmuştu
CBS kanalında sunucu Brennan, Erdoğan'a neden S-400 alımına devam edildiğini de sormuştu. Erdoğan'ın da yanıtı şöyle olmuştu: "Ben Başkan Biden'a gerekenlerin hepsini söyledim. Şu anda da aracılığınızla şunu söyleyeyim, bakın biz F-35 uçaklarını aldık. 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Fakat bizim bu 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptığımız uçaklarımızı Amerika bize teslim etmedi. Peki şu anda benim bu 5 tane uçağım neden verilmiyor? Bu parayı ben ödedim."
Ona karışamazsınız
Brennan'ın, paranın S-400 satışı nedeniyle ödenmediğini söylemesi üzerine Erdoğan, "Ona karışamaz. Siz bana Patriot vermeyeceksiniz ve savunma noktasında benim başka bir ülkeden alacağım herhangi bir savunma sistemine müdahale edemezsiniz" yanıtını verdi.