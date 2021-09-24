Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! Maske zorunluluğu kalkacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündemdeki kritik konularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. ABD ile ilişkiler konusunda "İki NATO ülkesi olarak çok daha farklı noktada olmalıydık" diyen Erdoğan, maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılamayacağı konusunda de bilgi verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. ABD ile ilgili konuşan Erdoğan, "İki NATO ülkesi olarak çok daha farklı noktada olmalıydık" dedi. Erdoğan, maske takma zorunluluğunun da devam edeceğini duyurdu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Ben şu ana kadar böyle bir durum yaşamadım

- Değerli arkadaşlar, Amerika ile münasebetler konusunda sorulan soru üzerine şu ana kadar görüşmelerde o istenilen olmadı. Zira iki NATO ülkesi olarak bizim farklı konumda olmamız gerekir. Eğer beklenen noktada değilsek bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiriyle böyle bir konum yaşamadım. Şu anda maalesef böyle bir durumdayız ve ABD'de bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı.

- Maalesef ABD şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Mücadeleyi bırakın onlara yüklü miktarda silah, araç gereç destekleri veriyor. NATO ülkesi olarak bu tür yaklaşımlar olduğu sürece bizim bunu dünya ile paylaşmamız gereklidir.

Putin'le yapacağı görüşme

- Burada da yine aynen benim Sayın Putin'den beklentilerimiz çok daha farklı. Suriye'de rejim maalesef, ülkemizin güneyinde tehdit oluşturuyor. Dost ülke olarak da Sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de birlikte yürütmemiz lazım. ABD, Suriye'yle de pek ilintili değil. Burada şu an İran, Rusya ve biz varız. Orayı da bir barış havzası haline getireceksek aramızda görüşmemiz şart ve bunları görüşeceğiz. Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşıma isteğindeyiz.

Maske zorunluluğu kalkacak mı?

- Çok çok farklı yeni yeni bazı tedbirler konusunda, benim ilgi alanımdan öte Bilim Kurulu'nun ilgi alanı. Bakanıma 'Bilim Kurulu'nda bu konuyu farklı bir yere taşımanız lazım' dedim. Dün Bakanımla da yaptığım görüşmede başta maske olmak üzere bundan taviz veremeyiz diyor. Demek ki Bilim Kurulu'nun maske hassasiyeti var. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Özellikle ben vefata önem veriyorum. Vefatla birlikte vakaların asgariye inmesi inanıyorum ki bu mücadelede bizim tedbirlerimiz olacak.