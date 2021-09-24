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Almanya'da CDU/CSU'nun başbakan adayı Laschet'ten Türk kökenli vatandaşlara 'sandığa gidin' çağrısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Almanya'da CDU/CSU'nun başbakan adayı Laschet'ten Türk kökenli vatandaşlara 'sandığa gidin' çağrısı

Almanya'da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, Türk kökenli vatandaşlara, seçimlerde oy kullanmaları çağrısında bulundu.

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Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) Genel Başkanı da olan Laschet, 16 kentte 24 saat Türkçe ve Almanca yayın yapan Metropol FM'in canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Kamuoyu araştırmalarında ülkede yaşayan Türklerin görüşlerinin yansıtılmadığını belirten Laschet, buna şaşırdığını söyledi.

Laschet, çok sayıda Türk kökenlinin de oy kullanma hakkı olduğunu hatırlatarak "Onların seçimlere katılmasını umut ediyorum çünkü bu çok önemli." dedi.

Seçimlerde demokratik partilere oy verilmesinin önemine işaret eden Laschet, "Ben kişisel olarak Türk kökenlilerin bana ve böylelikle CDU'ya oy vermelerini bekliyorum. Ben başbakan olmak istiyorum." dedi.

Laschet, Almanya’daki ırkçı saldırılara değinerek ülkedeki aşırı sağcı çevrenin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede camilere saldırılar yapıldığını ve sokakta insanların ırkçılıkla karşılaştığına işaret eden Laschet, "Buna karşı mücadele etmemiz lazım. Bunu Alman başbakanın da yapması lazım. Çünkü Almanya’da yaşayan herkesin başbakanıdır." dedi.

Armin Laschet, meclislerde yer alan göçmenlerin sayısının ülkede yaşayan göçmen nüfusa göre yeterli olmadığına işaret ederek göçmen kökenlileri partilere girerek siyaset yapmaya çağırdı.

Başbakan adayı Laschet, müsteşarlar ve üst düzey yöneticiler arasında göçmen kökenlilerin sayısının da artırılmasını istedi.

Seçimlerden sonra vergileri artırmayacağını yineleyen Laschet, özellikle büyükşehirlerde artan konut kiralarına karşı önlem almak için daha fazla konut inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

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