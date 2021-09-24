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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

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Süper Lig'in 7. haftasında yarın, 26 Eylül Pazar ve 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden duyuruldu.

Buna göre Galatasaray'ın, Göztepe'yi ağırlayacağı maçta Ali Şansalan, Fenerbahçe'nin deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacağı müsabakada da Abdulkadir Bitigen görev alacak.

Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri şöyle:
25 Eylül Cumartesi
13.30 DG Sivasspor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
16.00 FT Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge
19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

26 Eylül Pazar
13.30 GZT Giresunspor - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
16.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
16.00 A.Hatayspor - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray - Göztepe: Ali Şansalan

27 Eylül Pazartesi
20.00 Trabzonspor - A.Alanyaspor: Halis Özkahya
20.00 Kasımpaşa - İH Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

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