Şişli'de tedirgin eden görüntü! Ölü kediyi boyayıp pencereye astı

ŞİŞLİ, Kurtuluş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, evinin pencere demirlerine boyanmış ölü kedi astı. Tedirgin olduklarını söyleyen mahalle sakinlerinin şikayeti ile kadın gözaltına alındı.

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Olay, Şişli Kurtuluş Mahallesi Değirmen Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, Kurtuluş'ta yaşayan Kader K. (46) bir süre önce babasından kalan boş eve geldi. Önce evin cam ve çerçevelerine kıran kadın, bazı eşyaları da dışarı attı.

Kader K.'nın evinin penceresinde farklı zamanlarda sarıya ve pembeye boyanmış ölü kediler olduğunu görenler büyük şok yaşadı. Kadının tedavi edilmesi için imza toplayarak yetkililere haber verildi.

Kader K. polis tarafından gözaltına alınarak, hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. Kader K. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.