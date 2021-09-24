BIST 1.392
DOLAR 8,82
EURO 10,36
ALTIN 497,28
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Maltepe'de sahte Kovid-19 ilacı üretenlere operasyon! Bir şüpheli gözaltında

Maltepe'de sahte Kovid-19 ilacı üretenlere operasyon! Bir şüpheli gözaltında

MALTEPE'de sahte ilaçlar üreten kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 4 milyon 255 bin lira olduğu belirtilen 92 bin 139 adet sahte ilaç ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri,  halk sağlığını tehlikeye düşürerek sağlıksız ortamlarda üretildiği belirlenen, Steroid ve Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine Maltepe'de bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Ümraniye'deki baskının devamı olduğu belirtilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 4 milyon 255 bin 250 lira olduğu tahmin edilen 8 bin 638 adet dolu yağ yakıcı, testesteron hormon takviyesi, hammaddesi sibutramin olan zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan tablet ve dolu flacon anabolik steroidler,  83 bin 501 boş karton kutu, etiket, bandrol, boş flacon, 24 remdesivir (koronavirüs tedavisinde kullanılan antiviral ilaç) 1 kilogram hyaluronik asit olmak üzere toplam 92 bin 139 adet ürün ile 1 adet tabanca ve 10 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta 14 yaşındaki Şevval'den acı haber geldi
Zonguldak'ta 14 yaşındaki Şevval'den acı haber geldi
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan 'Kürt sorunu yoktur' cevabı: Görmezden gelinemez
CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan 'Kürt sorunu yoktur' cevabı: Görmezden gelinemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyon sinyali verdi market hisseleri güne düşüşle başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyon sinyali verdi market hisseleri güne düşüşle başladı
Adana'da vahşet! Karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Adana'da vahşet! Karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Beşiktaş'ta Francisco Montero Altay maçı kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş'ta Francisco Montero Altay maçı kadrosundan çıkarıldı
Mahmut Özer'den yüz yüze eğitimde ile ilgili flaş açıklama! Kaç okul yüz yüze eğitime ara verdi?
Mahmut Özer'den yüz yüze eğitimde ile ilgili flaş açıklama! Kaç okul yüz yüze eğitime ara verdi?
Samsun Sağlık Müdürü: 1 haftada 70 anne adayımızın yüzde 50’sinin testi pozitif çıktı
Samsun Sağlık Müdürü: 1 haftada 70 anne adayımızın yüzde 50’sinin testi pozitif çıktı
FETÖ'nün evlendirme sorumlularına operasyon
FETÖ'nün evlendirme sorumlularına operasyon
Kenton'la kazan çekiliş kampanyası başladı
Kenton'la kazan çekiliş kampanyası başladı