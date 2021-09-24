Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyon sinyali verdi market hisseleri güne düşüşle başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 zincir marketle ilgili "Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Borsa İstanbul'da işlem gören market hisseleri güne düşüşle başladı

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ABD temaslarının ardından New York’taki Türkevi’nde gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz” dedi.

Erdoğan, sorunun zincir marketlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusu üzerine de “Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da beş tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

Küçük esnafı bitiriyorlar

Bloomberg HT’ye konuk olan, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamalarını değerlendirdi.

TPF Başkanı Düzgün, zincir marketlerin gittikleri her yerde sektöre “darbe” vurduğunu ve fiyatlarda artışa neden olduğunu söyledi. Zincir marketlerin Anadolu’daki illerde daha da çoğaldığının altını çizen Düzgün, “Oradaki küçük esnafı bitiriyorlar. Bu da haliyle sektöre zarar veriyor ve fiyatlara yansıyor. Bu sebepten dolayı, öncelikle açılış kriterleri bir düzene bağlanmalıdır.” yorumunu yaptı.

Hisselerde düşüş yaşandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bugün Borsa İstanbul'da işlem gören market hisseleri güne düşüşle başladı. Bim hisseleri yüzde 1.6 düşerken, Migros açılışta yüzde 4.7, Carrefoursa yüzde 2.8, Şok yüzde 1.7 değer kaybetti.