Samsun Sağlık Müdürü: 1 haftada 70 anne adayımızın yüzde 50’sinin testi pozitif çıktı

SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç son 1 hafta içinde, çeşitli nedenlerle PCR testi yapılan 70 anne adayının yüzde 50’sinin testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oruç, "En yakın sağlık merkezimize başvurup, aşılarını yaptırıp, sağlıkla ve mutlulukla bebeklerini kucaklarına alsınlar" dedi.

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İl Sağlık Müdürü Oruç, kentte yürütülen aşı çalışmaları ve gebelerdeki Covid-19 tablosu hakkında bilgi verdi. Vakaların artış gösterdiğini belirten Dr. Oruç, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da açıkladığı gibi Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de Covid-19 olan anne adaylarımızın sayısı, özellikle son dönemde, delta varyantının da etkisiyle artış gösteriyor. İlimizde sadece son 1 hafta içinde, çeşitli nedenlerle PCR testi yapılan 70 anne adayımızın yüzde 50’sinin testi, maalesef pozitif çıktı. PCR testi pozitif olan anne adaylarımızdan, en az 2 doz aşısını yaptırmış yani tam aşılı olanların oranı ise sadece yüzde 9 düzeyinde.

Samsun’da pandemi döneminde 3 annemizi Covid nedeniyle kaybettik. İlimizde tekrar bu acıların yaşanmasını istemiyoruz. Covid -19'un gebelik süreci ve sonrasında can kayıplarına yol açmaması, hastalığın daha hafif geçirilmesi ve hastalığa yakalanma riskinin azaltılması için mutlaka gebelerimizin aşılarını yaptırması gerekiyor” diye konuştu.

‘Lütfen yanlış bilgilere inanmayın’

Anne adaylarının, bebeklerini ve kendilerini korumak için aşı yaptırması gerektiğini kaydeden Oruç, “Samsun’da tam aşılı olup, hastalık nedeniyle yoğun bakımlara yatışı yapılan tek bir sağlık çalışanımız bile bulunmuyor çünkü aşı koruyor. Biz sağlıkçılar olarak aşının gücüne güveniyoruz, annelerimizden de bize inanmalarını ve aşının gücüne güvenmelerini istiyoruz. Lütfen, aşı konusundaki yanlış bilgilere inanmayın. Korumaları gereken tek hayatın kendi hayatları olmadığını, sorumlu oldukları, yanında yıllarca olmaları gereken bir canı da taşıdıklarını unutmasınlar. En yakın sağlık merkezimize başvurup, aşılarını yaptırıp, sağlıkla ve mutlulukla bebeklerini kucaklarına alsınlar” dedi.