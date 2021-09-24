Murat Ülker'den 'fahiş fiyat artışı' suçlamasına cevap! Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok

Murat Ülker, aralarında Şok marketlerinin de olduğu zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamalarına cevap vererek "Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok" dedi.

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Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, aralarında Şok marketlerinin de olduğu zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamalarına sert cevap verdi. Ülker, gazetecilerle sohbet toplantısında 'fahiş fiyatlar' hakkında açıklamada bulunarak, zincir marketlerin fahiş artışların sebebi olarak gösterilmesinin milletin aklıyla alay etmek olacağını savundu.

Biz yüzde 1 kazanıyoruz! Bunu indirsek ne olur?

Türkiye'nin büyük bir planlama sorunu olduğunu söyleyen Murat Ülker şunları kaydetti: "Bir sene dağ-taş soğan dolu ertesi sene piyasada soğan yok. Marketlere yükleniyorlar. Marketçi alıp satıyor. Parasını üreticiye ödüyor. Yani milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Herkes akıllı herkes bakkala gittiği zaman kim kaç para biliyor. Ve herhangi bir fahiş fiyat varsa asla satılmıyor öyle bir şey yok. Millet aptal mı? Biz yüzde 1 kazanıyoruz. Bunu indirsek ne olur?"

Sadece domatesten 35 milyon lira zarar ettik

"Daha pahalıya alıp ucuza satabilen biri doğmadı. O dönem domates fiyatları indirildi. Sadece domatesten 35 milyon TL zarar ettik. Türkiye’de enflasyon yüzde 19 civarında, üretici enflasyonu ise yüzde 45. Yani aradaki fark aslında biz üreticilerin ne kadar fedakarlık yaptığının kanıtı."

Market buradaki en zavallı kesim

"Artık herkes TL’nin değerlenmesi için çalışması gerekiyor. Neden başkasının parasının değer kaybetmesini bekliyoruz. Ya bu memleketin planlamacısı yok mu? Market buradaki en zavallı kesim. Alıyor, satıyor. Desen ki, 'Aldığın fiyata satma' o zaman hakikaten Alaeddin’in cini lazım. 'Aldığın fiyata satmayacaksın.' Nasıl olacak bu iş?"

Patates bir sene yok sonra yığıldı kaldı

"Mesela ne oldu patateste. Patates hiç satılmadı niye? Patatesin çoğu bu hamburgercilerde, büfecilerde satılırdı. Bu satılmayınca dağ taş patates oldu. Şimdi tekrar açılıverince de, patatesler bozuldu tabi, patates yok oldu şimdi de. E tabi var yok yaparsan bunun fiyatı da aşağı yukarı oluyor."

Şok Market sözleşmeli tarım yapıyor

Şok Market'te uygulanan "Tarladan markete" konusuna da değinen Ülker, "Biz zaten bunu yapıyoruz. Sözleşmeli tarım diye bir şey var. Biz burada büyüklerden bir tanesiyiz. Muazzam mal alıyoruz ve onları satıyoruz” diye konuştu.