BIST 1.386
DOLAR 8,84
EURO 10,38
ALTIN 499,54
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Bursa'da baba-oğul 13 gün arayla koronavirüsten öldü

Bursa'da baba-oğul 13 gün arayla koronavirüsten öldü

BURSA'da, hastanede koronavirüs tedavisi gören Adnan Özenoğlu (54) ile babası Selahattin Özenoğlu (80) 13 gün arayla hayatını kaybetti. 

Abone ol

İnegöl'de yaşayan Adnan Özenoğlu ile babası Selahattin Özenoğlu, 24 gün önce koronavirüse yakalandı. Baba ile oğlu, İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Adnan Özenoğlu, doktorların müdahalesine rağmen 10 Eylül'de yaşamını yitirdi. Adnan Özenoğlu’nun cenazesi, İnegöl Orhaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Selahattin Özenoğlu da önceki gün hayatını kaybetti. Selahattin Özenoğlu'nun cenazesi de İnegöl'de oğlu Adnan Özenoğlu’nun yanındaki mezarlıkta defnedildi.

Koronavirüs nedeniyle önce ağabeyini ardından babasını kaybeden ve İnegöl’de faaliyet gösteren özel toplu ulaşım şirketinde genel sekreterlik görevinde bulunan Atakan Özenoğlu (38) ise 13 gün arayla büyük acı yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yaşar Alptekin'in kızı Ayris kaç yaşında annesi kimdir?
Yaşar Alptekin'in kızı Ayris kaç yaşında annesi kimdir?
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Dünyada aşı olmayanlara yaptırımlar artıyor: Maaş kaybı, yasaklar...
Dünyada aşı olmayanlara yaptırımlar artıyor: Maaş kaybı, yasaklar...
Bebeklerine Hepatit-B yerine Covid aşısı vuruldu! Aile suç duyurusunda bulunmuş
Bebeklerine Hepatit-B yerine Covid aşısı vuruldu! Aile suç duyurusunda bulunmuş
Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay ne zaman öldü kimdir kaç yaşında?
Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay ne zaman öldü kimdir kaç yaşında?
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Adam yer!
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Adam yer!
LPG'li araçlar için kötü haber! Otogaza zam bugün başladı
LPG'li araçlar için kötü haber! Otogaza zam bugün başladı
Kayseri'de derste rahatsızlanan öğretmen bir anda öldü
Kayseri'de derste rahatsızlanan öğretmen bir anda öldü
Pınar Eliçe evli mi boşandığı eşi oğlu ve kızı kimdir?
Pınar Eliçe evli mi boşandığı eşi oğlu ve kızı kimdir?
Hatay'da 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle sonuçlandı
Hatay'da 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle sonuçlandı