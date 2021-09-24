Dünyada aşı olmayanlara yaptırımlar artıyor: Maaş kaybı, yasaklar...

Covid-19 salgınına karşı dünyada aşılama çalışmaları sürerken devletler aşıdan kaçanlara ceza uygulamaya başladı.

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Almanya’da Covid-19 aşısı yaptırmayı reddedenler için hayat pahalı olacak. Buna göre aşı olmayan çalışanlar, 1 Kasım'dan itibaren Covid-19’a yakalanmalarından sonra karantinaya girdiklerinde çalışmadıkları günler için ücret kaybından dolayı devletten tazminat alamayacak. Bu kural, doktor raporuyla belgelenen sağlık sebebiyle aşı yaptıramayanlar için geçerli olmayacak. Ayrıca, aşı olunmadığı takdirde restoran veya tiyatro, sinema, konser gibi çeşitli etkinliklere girmek için istenilen hızlı korona testlerinin ücreti vatandaşlar tarafından ödenecek.

Yeşil kartı olmayanın maaşı kesilecek

İtalya'da, hâlihazırda kullanılan ve bireylerin aşı yaptırdığını ya da negatif bir PCR teste sahip olduğunu gösteren "yeşil kart" uygulaması bütün çalışanlar için de zorunlu hâle getirildi. Bundan böyle yeşil kartı bulunmayan kamu çalışanının maaşı kesintiye uğrayacak. İtalya, Avrupa'da bu kararı alan ilk ülke oldu.

100 kişiye gözaltı

Pakistan, aşı karşıtlarına karşı mücadelede dozu artırdı. Sind eyaletinde güvenlik güçleri, sokakta aşı kartı denetimi yaptı. Covid-19 aşısı olmayan 100 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, bu tür uygulamaların devam edeceğini söyledi.

Pandemi bir yıla kadar biter

ABD’li ilaç şirketi ve mRNA tabanlı koronavirüs aşısı geliştiricisi Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, pandeminin bir yıl içinde sona erebileceğini açıkladı. Bancel "Delta varyantı çok bulaşıcı olduğu için aşılanmayanlar doğal olarak bağışıklık kazanacak. Bu şekilde grip benzeri bir durumla karşı karşıya kalacağız” dedi.

Yeni mutasyonlar ölümcül olmaz

İngiliz ilaç şirketi Astrazeneca ile Oxford Üniversitesi ortaklığıyla geliştirilen Covid-19 aşısının arkasındaki bilim kadını Prof. Dr. Sarah Gilbert: Virüsün daha ölümcül mutasyona uğrayacak yeri kalmadı. Çünkü virüsler bir popülasyona yayıldıkça zamanla daha az öldürücü hâle gelir. Covid-19 da diğer mevsimsel virüsler gibi olacak.