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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Adam yer!

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Adam yer!

TRT Spor'da Fenerbahçe-Giresun maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Güney Koreli stoper Kim Min-Jae hakkında "Müthiş stoperleri var. Kim adam yiyor. Geçmek de kolay değil, dengeli disiplinli." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u 2-1'lik skorla geçti. Sarı-lacivertliler, aldığı galibiyetle puanını 13'e yükseltirken oynadığı oyunla tatmin etmedi.

TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin sergilediği futbolu yorumladı ve teknik direktör Pereira'nın oyun sistemini eleştirdi.

Mesut, Mert Hakan, Zajc ilk 11 oyuncusu olamadı

Fenerbahçe'nin yeterli performansa ulaşmasının kolay olmayacağını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Teknik direktörün istediklerini bu takım yapamaz. Hücum presi yap ama Mesut'tan Rossi'den Valencia'dan bekleme. Bu oyunculardan yaratıcılık bekle. O zaman ne yapacağız? Olgun oyun oynayabilecek potansiyelde bir takım. Müthiş stoperleri var. Kim adam yiyor. Geçmek de kolay değil, dengeli disiplini. Fenerbahçe'nin kaleci de iyi. Mesut, Mert Hakan, Zajc ilk 11 oyuncusu olamadı, Rossi yeni yeni başladı. Kararsızlıklar var benim söylediğim sebeplerden dolayı çünkü bu oyuncular o mevkilerin oyuncuları değil." dedi.

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