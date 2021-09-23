BIST 1.401
DOLAR 8,76
EURO 10,31
ALTIN 492,33
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Giresunspor maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe Giresunspor maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek fırsatı kaçırmadı. Kanarya, bu sonuçla 13 puana yükselirken Karadeniz temsilcisi ise 1 puanda kaldı.

Abone ol

Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 2'de Ferdi Kadıoğlu ve 64'te Mesut Özil kaydetti. Karadeniz temsilcisinin tek sayısı 85'te Doukara'dan geldi. Giresunspor, 40. dakikada Balde ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu galibiyetle 13 puana yükselen Fenerbahçe, gelecek hafta Hatayspor'a konuk olacak. 1 puanda kalan Giresunspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Rossi'nin ortasında arka direkte topa dokunan Ferdi Kadıoğlu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

20. dakikada yapılan ortada Balde meşin yuvarlağı Traore'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından şutunda top üstten dışarı gitti.

22. dakikada solda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu ceza sahası içinde uygun durumdaki Valencia'yı gördü. Valencia'nın şutunda top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada sağdan Zeki Yavru'nun ortasında ön direkte müsait durumda Balde'nin şutunda top direk dibinden dışarı gitti.

33. dakikada topla ceza sahasına giren Mesut Özil'in şık pasında uygun durumda topla buluşan Rossi'nin şutunda top kalecide kaldı.

39. dakikada Giresunspor penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Diabate'nin ortasında meşin yuvarlak Mert Hakan Yandaş'ın koluna çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada topun başına geçen Balde'nin şutunda top direkten oyun alanına döndü.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada sağda topla buluşan ve rakibinden sıyrılan Valencia'nın ortasında altıpasta Mesut Özil topa dokunamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

64. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın kaleciye geri pasında araya giren Berisha kazandığı topu ceza sahası içinde bulunan Mesut Özil'e aktardı. Mesut meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

85. dakikada Giresunspor farkı 1'e indirdi. Sol tarafta topla buluşan Doukara'nın ceza alanı dışından çaprazdan sert vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: 2 - 1 :Giresunspor

Stat: Ülker
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz (Dk. 60 Novak), Min-jae, Szalai, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Crespo), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya), Mesut Özil, Rossi (Dk. 60 Berisha), Valencia (Dk. 81 Pelkas)

Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay (Dk. 56 Süleymanov), Traore (Dk. 66 Umut Nayir), Pelupessy (Dk. 56 Emre Taşdemir), Diabate (Dk. 77 Erol Can Akdağ), Flavio, Sergio, Balde (Dk. 66 Doukara)

Goller: Dk. 3 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 64 Mesut Özil (Fenerbahçe), Dk. 85 Doukara (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Mert Hakan Yandaş, Dk. 67 Min-jae (Fenerbahçe), Onurcan Piri (Maç bitiminde) (GZT Giresunspor)

ÖNCEKİ HABERLER
Apple'dan Facebook'a tehdit! Facebook eleştirilerin hedefinde
Apple'dan Facebook'a tehdit! Facebook eleştirilerin hedefinde
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Aydın'da bir kişi pompalı tüfekle ateş açan ağabeyini bıçakla öldürdü
Aydın'da bir kişi pompalı tüfekle ateş açan ağabeyini bıçakla öldürdü
Türkiye 23 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 23 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Konyaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Konyaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat uygulamalarının üzerine gideceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat uygulamalarının üzerine gideceğiz
Barbaros Hayreddin Paşa kimdir ne zaman öldü eşi ve çocukları var mı?
Barbaros Hayreddin Paşa kimdir ne zaman öldü eşi ve çocukları var mı?
Aziz Sancar'dan gençlere tavsiye: Benim yaptığımı yapmayın
Aziz Sancar'dan gençlere tavsiye: Benim yaptığımı yapmayın
Oruç Reis kaç yaşında ne zaman öldü Oruç Reis (Oruç Baba) kısaca hayatı
Oruç Reis kaç yaşında ne zaman öldü Oruç Reis (Oruç Baba) kısaca hayatı
Suriye rejiminden Türk askeri varlığı hakkında küstah sözler
Suriye rejiminden Türk askeri varlığı hakkında küstah sözler