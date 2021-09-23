Fenerbahçe Giresunspor maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek fırsatı kaçırmadı. Kanarya, bu sonuçla 13 puana yükselirken Karadeniz temsilcisi ise 1 puanda kaldı.Abone ol
Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.
Karşılaşmada Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 2'de Ferdi Kadıoğlu ve 64'te Mesut Özil kaydetti. Karadeniz temsilcisinin tek sayısı 85'te Doukara'dan geldi. Giresunspor, 40. dakikada Balde ile bir penaltı atışından yararlanamadı.
Bu galibiyetle 13 puana yükselen Fenerbahçe, gelecek hafta Hatayspor'a konuk olacak. 1 puanda kalan Giresunspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.
Maçtan önemli dakikalar
3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Rossi'nin ortasında arka direkte topa dokunan Ferdi Kadıoğlu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
20. dakikada yapılan ortada Balde meşin yuvarlağı Traore'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından şutunda top üstten dışarı gitti.
22. dakikada solda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu ceza sahası içinde uygun durumdaki Valencia'yı gördü. Valencia'nın şutunda top yandan dışarı çıktı.
29. dakikada sağdan Zeki Yavru'nun ortasında ön direkte müsait durumda Balde'nin şutunda top direk dibinden dışarı gitti.
33. dakikada topla ceza sahasına giren Mesut Özil'in şık pasında uygun durumda topla buluşan Rossi'nin şutunda top kalecide kaldı.
39. dakikada Giresunspor penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Diabate'nin ortasında meşin yuvarlak Mert Hakan Yandaş'ın koluna çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.
40. dakikada topun başına geçen Balde'nin şutunda top direkten oyun alanına döndü.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
48. dakikada sağda topla buluşan ve rakibinden sıyrılan Valencia'nın ortasında altıpasta Mesut Özil topa dokunamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.
64. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın kaleciye geri pasında araya giren Berisha kazandığı topu ceza sahası içinde bulunan Mesut Özil'e aktardı. Mesut meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
85. dakikada Giresunspor farkı 1'e indirdi. Sol tarafta topla buluşan Doukara'nın ceza alanı dışından çaprazdan sert vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe: 2 - 1 :Giresunspor
Stat: Ülker
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz (Dk. 60 Novak), Min-jae, Szalai, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Crespo), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya), Mesut Özil, Rossi (Dk. 60 Berisha), Valencia (Dk. 81 Pelkas)
Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay (Dk. 56 Süleymanov), Traore (Dk. 66 Umut Nayir), Pelupessy (Dk. 56 Emre Taşdemir), Diabate (Dk. 77 Erol Can Akdağ), Flavio, Sergio, Balde (Dk. 66 Doukara)
Goller: Dk. 3 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 64 Mesut Özil (Fenerbahçe), Dk. 85 Doukara (GZT Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Mert Hakan Yandaş, Dk. 67 Min-jae (Fenerbahçe), Onurcan Piri (Maç bitiminde) (GZT Giresunspor)