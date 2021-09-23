BIST 1.401
DOLAR 8,76
EURO 10,32
ALTIN 493,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aydın'da bir kişi pompalı tüfekle ateş açan ağabeyini bıçakla öldürdü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Aydın'da bir kişi pompalı tüfekle ateş açan ağabeyini bıçakla öldürdü

AYDIN'ın Germencik ilçesinde Ahmet Kaya (27), aralarında çıkan kavgada kendisine pompalı tüfekle ateş açan ağabeyi Nevzat Kaya'yı (32) bıçaklayarak öldürdü.

Abone ol

AYDIN'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; aynı sokakta oturan Ahmet Kaya (27) ve Nevzat Kaya'nın (32) çocukları oyun oynarken kavga etti. İki kardeş bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Nevzat Kaya, evden aldığı pompalı tüfekle kardeşine ateş açtı. Ahmet Kaya, saldırıdan yara almadan kurtulup bıçakla ağabeyini bıçakladı. Kalbinden yaralanan Nevzat Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ağabey katili Ahmet Kaya, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Giresunspor maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe Giresunspor maçı CANLI YAYIN
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak uyarısı
Türkiye 23 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 23 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
İlyas Reis kim oynuyor Caner Topçu kimdir kaç yaşında?
İlyas Reis kim oynuyor Caner Topçu kimdir kaç yaşında?
Barbaros Hayreddin Paşa kimdir ne zaman öldü eşi ve çocukları var mı?
Barbaros Hayreddin Paşa kimdir ne zaman öldü eşi ve çocukları var mı?
İlklere imza atan Çamlıca Kulesi yayıncılık hayatında bir yılı geride bıraktı
İlklere imza atan Çamlıca Kulesi yayıncılık hayatında bir yılı geride bıraktı
Oruç Reis kaç yaşında ne zaman öldü Oruç Reis (Oruç Baba) kısaca hayatı
Oruç Reis kaç yaşında ne zaman öldü Oruç Reis (Oruç Baba) kısaca hayatı
Konyaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Konyaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Suriye rejiminden Türk askeri varlığı hakkında küstah sözler
Suriye rejiminden Türk askeri varlığı hakkında küstah sözler