Aydın'da bir kişi pompalı tüfekle ateş açan ağabeyini bıçakla öldürdü

AYDIN'ın Germencik ilçesinde Ahmet Kaya (27), aralarında çıkan kavgada kendisine pompalı tüfekle ateş açan ağabeyi Nevzat Kaya'yı (32) bıçaklayarak öldürdü.

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AYDIN'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; aynı sokakta oturan Ahmet Kaya (27) ve Nevzat Kaya'nın (32) çocukları oyun oynarken kavga etti. İki kardeş bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Nevzat Kaya, evden aldığı pompalı tüfekle kardeşine ateş açtı. Ahmet Kaya, saldırıdan yara almadan kurtulup bıçakla ağabeyini bıçakladı. Kalbinden yaralanan Nevzat Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ağabey katili Ahmet Kaya, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.