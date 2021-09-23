Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat uygulamalarının üzerine gideceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat uygulayanların üzerine gidileceğini, bazı zincir marketlere operasyonlar düzenleneceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı soruları da yanıtladı.

Erdoğan'a Türkiye'deki fahiş fiyat tartışmaları hatırlatılarak, "Fahiş fiyat konusuyla ilgili bizzat ilgileneceğinizi söylemiştiniz. Bu konuyla ilgili tespit ettiğiniz problem başlıkları neler? Nasıl bir yol haritası izlenecek? Tek problem zincir marketler mi?" sorusu yöneltildi.

Erdoğan, uygulamaların üzerine gideceklerini, zincir marketlerin topladıkları ürünlerle piyasayı alt üst ettiklerini, bunlara yönelik operasyonlar düzenleyeceklerini söyledi.

"Üzerine üzerine gideceğiz"

Cumhurbaşkanı, "Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz.

"Gerekli operasyonlar yapılacak"

Zincir marketlerin bu uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır. Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması…

"Piyasayı alt üst ediyorlar"

Bu da 5 tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır." dedi.