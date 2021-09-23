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Kayserisporlu Emre Demir'in Barcelona'ya transferi resmen açıklandı

Kayserisporlu Emre Demir'in Barcelona'ya transferi resmen açıklandı

Kayserispor'un 17 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, İspanya devi Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona, Emre Demir'in serbest kalma bedelini 400 milyon avro olarak duyurdu.

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İspanya La Liga devi Barcelona'nın Türkçe Twitter hesabından yapılan açıklamada Kayserispor'un genç forveti Emre Demir ile 2027'ye kadar anlaşmaya varıldığı, genç oyuncunun serbest kalma bedelinin 400 milyon avro olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada Kayserispor'un paylaşımına da yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Hoş geldin Emre Demir. Biz de gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz çünkü 15 yaşında, Türkiye Ligi'nin en genç golcüsü, Barcelona tarihindeki üçüncü Türk futbolcu. Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon avro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında transfer etti. 2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon avro olarak belirlendi."

Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama ise "Gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz. Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı" denildi.

Süper Lig'in en genç golcüsü olan Emre Demir, Rüştü Reçber ve Arda Turan'dan sonra Barcelona'ya transfer olan 3. Türk futbolcu oldu.

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