Amazon aşı olan çalışanlarına araba ve para verdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını teşvik etmek isteyen e-ticaret devi Amazon, çekilişle 3 çalışanına 100'er bin dolar, 5 çalışanına ise araba verdi. Gelecek ay 500 bin dolarlık büyük ödüllü 2 çekiliş gerçekleşecek.

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ABD'de 950 bin çalışanı bulunan e-ticaret devi Amazon, çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirmese de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını teşvik için bir program başlatmıştı. Program kapsamında aşı olanlar çeşitli ödüllerin dağıtıldığı çekilişlere katılmaya hak kazanıyor.

Bu kapsamda bugüne kadar Amazon ve iştiraki Whole Foods'tan 3 çalışan 100'er bin dolarlık nakit ödülünün sahibi oldu. Firma bunun yanında 4 depo ve 1 Whole Foods çalışanının da yaklaşık 40 bin dolar değerinde araba kazandığını duyurdu.

Ekim ayında gerçekleştirilecek 2 çekilişte ise 2 şanslı çalışan 500'er bin dolarlık nakit ödülü kazanacak. Çekilişlerle bunun yanında 40 saate kadar ücretsiz izin ve 12 bin dolar değerinde tatil hediye edilecek.