Amazon aşı olan çalışanlarına araba ve para verdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını teşvik etmek isteyen e-ticaret devi Amazon, çekilişle 3 çalışanına 100'er bin dolar, 5 çalışanına ise araba verdi. Gelecek ay 500 bin dolarlık büyük ödüllü 2 çekiliş gerçekleşecek.Abone ol
ABD'de 950 bin çalışanı bulunan e-ticaret devi Amazon, çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirmese de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını teşvik için bir program başlatmıştı. Program kapsamında aşı olanlar çeşitli ödüllerin dağıtıldığı çekilişlere katılmaya hak kazanıyor.
Bu kapsamda bugüne kadar Amazon ve iştiraki Whole Foods'tan 3 çalışan 100'er bin dolarlık nakit ödülünün sahibi oldu. Firma bunun yanında 4 depo ve 1 Whole Foods çalışanının da yaklaşık 40 bin dolar değerinde araba kazandığını duyurdu.
Ekim ayında gerçekleştirilecek 2 çekilişte ise 2 şanslı çalışan 500'er bin dolarlık nakit ödülü kazanacak. Çekilişlerle bunun yanında 40 saate kadar ücretsiz izin ve 12 bin dolar değerinde tatil hediye edilecek.
Apple'den ikramiyesi
Bu arada Apple de koronavirüs döneminde yıpranan mağaza çalışanlarına 1000'er dolarlık ikramiye vermeye karar verdi. Bloomberg News'e konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar 31 Mart'tan sonra işe alınan çalışanların ikramiyesinin ise 500 dolar olacağını belirtti.