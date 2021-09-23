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HABER /  POLİTİKA

Sivas'ta Ahmet Davutoglu'nun ziyaretinde 'davanı neden bıraktın?' gerilimi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta partisinin il binası açılışına katılan Ahmet Davutoğlu, konuşması sırasında bir vatandaşın, "Davanı neden bıraktın? Neden partiyi bıraktın?" diye sorması üzerine, "Dava bizim başımızın tacıdır" karşılığını verdi. Başka bir vatandaşın, "Kime konuşuyorsun, 10 kişi var" demesi üzerine gerginlik yaşandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas İl Binasının açılış törenine katıldı, törende vatandaşlarla partililer arasında arbede yaşandı.

Davutoğlu, konuşması sırasında bir vatandaşın, "Davanı neden bıraktın? Neden partiyi bıraktın?" diye sorması üzerine, "Dava bizim başımızın tacıdır" karşılığını verdi.

"Kime konuşuyorsun, 10 kişi var"

Başka bir vatandaşın, "Kime konuşuyorsun, 10 kişi var" demesi üzerine gerginlik yaşandı. Davutoğlu'na tepki gösterenler polis tarafından uzaklaştırıldı.

Tavuk döner ikramına rağmen katılım düşük oldu

Davutoğlu’nun da katıldığı tören öncesi vatandaşlara tavuk döner ikram edildi. Tavuk dönere rağmen katılım düşük oldu.

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