BIST 1.400
DOLAR 8,74
EURO 10,28
ALTIN 493,27
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gürcistanlı Irma Konya'da Müslüman oldu! Yeni ismi bakın ne oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gürcistanlı Irma Konya'da Müslüman oldu! Yeni ismi bakın ne oldu

GÜRCİSTAN vatandaşı Irma Gogia, geldiği Konya'nın Beyşehir ilçesinde Müslüman olarak Irmak adını aldı.

Abone ol

Beyşehir İlçe Müftülüğüne başvuruda bulunan Gogia için müftülük makamında ihtida merasimi gerçekleştirildi. Düzenlenen ihtida merasiminde İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, başvuruda bulunan Irma'ya İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgiler verdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında Kelime-i Şehadet getirerek Hıristiyanlıktan İslam dinine geçen Irma, ‘Irmak’ ismini alarak Müslüman oldu. Müslüman olmak için İslamiyeti çok araştırdığını belirten Irma Gogia, kendi arzusuyla Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, “Allah katında tek din İslam’dır. Araştırmaları sonucunda Müslüman olan Irmak kardeşimizi tebrik ediyorum. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin” dedi.
Müslüman olan Gogia'ya Müftü tarafından Kur’an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Su canavarları denizi istila etti! Hatay'da görenler şaştı kaldı: Bir an önce temizlenmeli
Foto Galeri Su canavarları denizi istila etti! Hatay'da görenler şaştı kaldı: Bir an önce temizlenmeli Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hollanda'da 12 yaşındaki çocuk aşı olmasına izin vermeyen babasına açtığı davayı kazandı
Hollanda'da 12 yaşındaki çocuk aşı olmasına izin vermeyen babasına açtığı davayı kazandı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Hızır Reis kimdir Barbaros Hayreddin Paşa kısaca hayatı kim öldürdü?
Hızır Reis kimdir Barbaros Hayreddin Paşa kısaca hayatı kim öldürdü?
Antalya'da yürekler ağza geldi! Polis müdahale etti: Görünce dayanamadı
Antalya'da yürekler ağza geldi! Polis müdahale etti: Görünce dayanamadı
TOGG Kullanıcı Deneyimi lideri Thomas Junk oldu
TOGG Kullanıcı Deneyimi lideri Thomas Junk oldu
Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini aldı!
Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini aldı!
FDA açıklaması sonrası konuştu! Uğur Şahin'den üçüncü doz açıklaması
FDA açıklaması sonrası konuştu! Uğur Şahin'den üçüncü doz açıklaması
TURKOVAC’ın faz 3 çalışmasında sona gelindi! Bin 500 gönüllüde yan etki görülmedi
TURKOVAC’ın faz 3 çalışmasında sona gelindi! Bin 500 gönüllüde yan etki görülmedi
Ankara'da korkunç olay! Otomobiline binerken tabancayla öldürüldü
Ankara'da korkunç olay! Otomobiline binerken tabancayla öldürüldü
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in koltuğuna aday üç isim vaatlerini açıkladı
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in koltuğuna aday üç isim vaatlerini açıkladı