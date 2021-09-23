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Antalya'da yürekler ağza geldi! Polis müdahale etti: Görünce dayanamadı

Antalya'da yürekler ağza geldi! Polis müdahale etti: Görünce dayanamadı

ANTALYA'da Abdulcelil Doğan (36), iddiaya göre yerde bulduğu Atatürk posterini 30 metre yüksekliğindeki falezlerin uç noktasına asmak istedi. Düşme riski olan kayalıkta 40 dakika posteri asmaya çalışan Doğan, polisler tarafından bulunduğu yerden indirildi.

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Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı Caddesi Varyant üzerinde bulunan yaklaşık 30 metrelik falezlerde meydana geldi. Abdulcelil Doğan, iddiaya göre yerde bulduğu Atatürk posterini falezlerin uç kısmına asmak istedi. Denize düşme tehlikesine aldırış etmeden kayaların üzerine çıkan Doğan, yaklaşık 40 dakika boyunca posteri kayaya bağlamaya çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle kaya üzerinde durmakta zorlanan Doğan, posteri elinden uçurdu.

Doğan'ın falezlerde düşmek üzere olduğu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kayalar üzerinde bir süre daha bekleyen Abdulcelil Doğan, ekiplerin geldiğini görünce inip güvenli bölgeye geçti. Bulunduğu yerden çıkartılan Doğan, "Yerde görünce dayanamadım. Falezlere asmak istedim. Ancak aşağıya uçtu" dedi. Doğan, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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