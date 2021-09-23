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Ankara'da korkunç olay! Otomobiline binerken tabancayla öldürüldü

Ankara'da korkunç olay! Otomobiline binerken tabancayla öldürüldü

 ANKARA'da İlhami Topçu, park halindeki otomobiline binerken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

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Altındağ ilçesinde İstanbul Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında İlhami Topçu'ya, cadde üzerinde park halindeki 06 CLV 71 plakalı otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tabanca ile iki el ateş etti. Topçu, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli kaçtı. Haber verilmesiyle polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Topçu'nun, boynuna ve koltuk altına isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, çevrede araştırma yaparken, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Topçu'nun otomobilinde de parmak izi araması yapıldı. Bu sırada Topçu'nun oğlu ve kardeşinin de aralarında bulunduğu yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Polis güvenlik kamerası görüntülerini yakınlarına izleterek şüphelinin kimliğini tespit etmeye çalıştı.

Yapılan incelemelerin ardından Topçu'nun cesedi Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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