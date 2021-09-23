Bloomberg'ten flaş Erdoğan yorumu! İstediği olursa rekor görülebilir

Merkez Bankası'nın kritik toplantısı öncesinde Bloomberg'ten dikkat çeken yorum geldi. Uluslararası ekonomi gazetesi Bloomberg, "Erdoğan'ın istediği olursa rekor görülebilir" dedi.

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Merakla beklenen Merkez Bankası'nın politika faizi kararı bugün saat 14.00'da açıklandı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18'e çekti. Öte yandan Merkez Bankası kararını açıklamadan önce ABD merkezli finans ajansı Bloomberg'ten çarpıcı bir yorum geldi.

Çağan Koç imzasıyla yayımlanan makalede, "Türkiye faiz oranlarını belirlerken Erdoğan piyasalara karşı" başlığı kullanıldı.

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimi çağrısı yaptığı ancak böylesi bir adım olursa TL'nin rekor düşük seviyeye gerileme riski bulunduğu vurgulandı.

Kavcıoğlu'nun koltuğu oturduğu andan bu yana geçen süredeki en kritik kararını vermek üzere olduğuna işaret eden ajans, “Faizi sabit tutarsa Erdoğan'ın tepkisiyle karşılaşır, Erdoğan'a boyun eğip faiz indirirse de piyasaların tepkisiyle” yorumuna yer verdi.

Bloomberg anketine katılan 23 ekonomistten 22'sinin bugün faizin sabit tutulmasını beklediğini, sadece 1 ekonomistin faiz indirimi beklediğini aktaran ajans, 50 baz puanlık indirim bekleyen HSBC Portföy Yönetim Başekonomisti İbrahim Aksoy'un son iki yılda Bloomberg anketlerinde faiz tahminlerinin doğruluğunda ilk sırada olduğu notunu da düştü.

Aksoy, faiz indirimi durumunda TL'nin rekor düşük değere gerileyebileceği uyarısında bulundu.