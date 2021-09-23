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Kocaeli'de havadan tespit edildi! 1 milyon 197 bin 865 TL ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de havadan tespit edildi! 1 milyon 197 bin 865 TL ceza kesildi

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi’nde uçakla yapılan denetimlerde, denize yakıt sızdırdığı tespit edilen gemiye 1 milyon 197 bin 865 TL para cezası kesildi.

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İzmit Körfezi’ni kirleten gemilere göz açtırılmıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz uçağı ile İzmit Körfezi’nde denetimlerini sürdürüyor. Bugün deniz uçağı ile gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında, Derince ilçesinde bulunan Safiport Limanı’ndaki bir geminin denize yakıt sızdırdığı tespit edildi. Yapılan tespitin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, kirliliği önlemek için çalışma başlattı. Kirliliğe sebep olan Panama bandralı Yılmaz Deniz isimli kuru yük gemisine ise 1 milyon 197 bin 865 TL para cezası kesildi.

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