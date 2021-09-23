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Rusya'da koronavirüs ölümlerinde rekor!

Rusya'da koronavirüs ölümlerinde rekor!

RUSYA'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 820 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 26 Ağustos'ta kayıtlara geçen aynı ölüm sayısı ile bir kez daha günlük en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.

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Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 21 bin 438 koronavirüs vakası tespit edildi. Son veriyle birlikte 15 Ağustos'tan bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedilirken, toplam vaka sayısı ise 7 milyon 354 bin 995'e yükseldi.

En yüksek vaka sayısı bin 698 ile St. Petersburg'da kayda geçerken, onu 936 ile Moskova bölgesi, 542 ile Samara, 512 ile Sverdlovsk ve 502 ile Nizhny Novgorod bölgesi takip etti. Rusya'da şu anda 594 bin 770 aktif koronavirüs vakası bulunuyor.

Ölüm oranları en yüksek seviyede

Son 24 saatte 820 kişinin virüse yenik düştüğü ülkede günlük can kaybı sayısında ise yine rekor seviyeye ulaşıldı. Rusya'da 26 Ağustos'ta 820 ölüm ile günlük en yüksek vaka sayısına ulaşılmıştı. Rusya'nın ikinci büyük şehri St. Petersburg'da 53, Sverdlovsk'ta 36, Krasnodar bölgesinde 32, Nizhny Novgorod bölgesinde 29 ve Rostov bölgesinde 28 ölüm yaşandı.

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