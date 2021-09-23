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Zonguldak'ta ölü mevlidinde Kur’an-ı Kerim okurken öldü! Büyük korku yaşandı

Zonguldak'ta ölü mevlidinde Kur’an-ı Kerim okurken öldü! Büyük korku yaşandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, Kur'an-ı Kerim okunurken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Kdz. Ereğli'ye bağlı Osmanlar Köyü'nde ikamet eden Selahattin Doğan (54), dayısının eşi merhume Şerife Batmaz'ın vefatının 7. günü münasebetiyle Yunuslu Köyü Çatalçam Mahallesi'ndeki camide akşam ile yatsı namazları arasında düzenlenen mevlid programına katıldı. Doğan, iddiaya göre; program devam ederken kalp krizi geçirdi.

Programa katılan cemaat, korku ve panik içerisinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, Selahattin Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan'ın cansız bedeni, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, Doğan'ın 2 erkek ve 1 kız babası olduğu öğrenildi.

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