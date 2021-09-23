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Taliban ve Türkiye arasında ilk resmi temas! Afganistan Büyükelçisi Dışişleri Vekili ile buluştu

Taliban ve Türkiye arasında ilk resmi temas! Afganistan Büyükelçisi Dışişleri Vekili ile buluştu

Taliban ile Türkiye arasında ilk resmi temas gerçekleşti. Türkiye’nin Afganistan Büyükelçisi Cihad Erginay, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile tanışma toplantısı yaptı.

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Afgan basını, dün gece Türkiye’nin Afganistan Büyükelçisi Cihad Erginay ile Taliban’ın kısa bir süre önce atadığı Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki’nin bir araya geldiğini aktardı.

Türkiye’nin Afganistan Büyükelçisi Erginay da kişisel Twitter hesabından Muttaki ile tokalaştığı bir fotoğrafı paylaştı ve bazı açıklamalarda bulundu.

Erginay, “Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile tanışma toplantısı gerçekleştirdik. Türkiye’nin Afgan halkına destek vermeye devam edeceğini ve tarihi bağımız ve ilişkilerimizin üzerine inşa edeceğimizin güvencesini verdim. Ayrıca eğitim, sağlık ve kalkına gibi konularda da fikir alışverişi yaptık. Sıcak misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

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