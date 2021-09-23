BIST 1.403
DOLAR 8,74
EURO 10,25
ALTIN 499,24
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

İkinci el otomobilde yeni dolandırıcılık! Ruhsat fotokopisi ve araç fotoğrafı isteyenlere dikkat

İkinci el otomobilde yeni dolandırıcılık! Ruhsat fotokopisi ve araç fotoğrafı isteyenlere dikkat

İkinci el oto piyasasının tekrar canlanmasıyla dolandırıcılar, ilan veren satıcılardan aldıkları araç ruhsat fotokopisi ve araç fotoğraflarını kullanarak verdikleri sahte ilanlarla yeni mağduriyetler oluşturmaya başladı.

Abone ol

İkinci el oto piyasasının tekrar canlanmasıyla dolandırıcılar da harekete geçti. Sahte ilanlara aman dikkat!

 Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan B.S. adlı vatandaş arabasını satmak için bir internet sitesine ilan verdi. İlan sonrasında kendisini arayarak alıcı olarak tanıtan bir şahsın ‘hasar kaydını sorgulama' beyanıyla aracın ruhsat fotokopisini ve araç fotoğraflarını istemesi üzerine bu belgeleri de anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden şahsa gönderen B.S. adlı vatandaş, birkaç gün sonra başka bir internet sitesinde kendi aracının fotoğrafları kullanılarak sahte ilanla satış ilanı verildiğini gördü.

İnceleme başlatıldı

Sahte ilan verilerek kişisel verilerinin kullanılması sebebiyle B.S. adlı vatandaş Of Polis Merkezi Amirliği'ne giderek dolandırıcılar hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gribin en etkili ilacı nedir eğer 2 haftadan uzun sürüyorsa bunu yapın
Gribin en etkili ilacı nedir eğer 2 haftadan uzun sürüyorsa bunu yapın
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Barbaroslar dizisinde İsabel kimdir kimin kızı anne ve babası kimdir?
Barbaroslar dizisinde İsabel kimdir kimin kızı anne ve babası kimdir?
Diyarbakır'da sağlık çalışanı covid-19'dan öldü! Ölmeden önce son sözü...
Diyarbakır'da sağlık çalışanı covid-19'dan öldü! Ölmeden önce son sözü...
Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanmıştı! Şüpheli suç makinesi çıktı
Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanmıştı! Şüpheli suç makinesi çıktı
Hatay’da sağanak cadde ve sokaklar göle döndü
Hatay’da sağanak cadde ve sokaklar göle döndü
DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan FETÖ davalarında "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği' raporu
DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan FETÖ davalarında "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği' raporu
TYP 2021 İŞKUR güvenlik görevlisi alım sonuçları 2021 sorgulama
TYP 2021 İŞKUR güvenlik görevlisi alım sonuçları 2021 sorgulama
MHP yönetimi 7 ismi partiden ihraç etti
MHP yönetimi 7 ismi partiden ihraç etti
Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü
Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü