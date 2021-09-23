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MHP yönetimi 7 ismi partiden ihraç etti

MHP yönetimi 7 ismi partiden ihraç etti

MHP Merkez Disiplin Kurulu, Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren’in parti üyeliğinden çıkarılmasına karar karar verdi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Merkez Disiplin Kurulu kararıyla Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren’in parti üyeliğinden çıkarılmalarına karar verildiğini duyurdu.

Genel merkeze muhalif oldukları bilinen yedi kişi, “parti aleyhine faaliyet yürütmek”le suçlanmıştı.

"Fitne ve tefrika üretmek için çaba sarf etmişlerdir"

Yalçın yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere MHP; sadece demokratik düzenin dinamikleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir siyasi parti değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal açıdan hayati işlev üslenen dinamik bir dava ve ülkü mahfilidir” diyerek şunları söyledi:

“MHP’de liyakatsizlik ve gevşeklik göstererek ana gövdeden kim kopmuşsa marjinalleşip yok olmuştur. MHP üyesi olup geçmişte partimizin saflarında görev alan, ancak daha sonra liyakatsizlikleri sebebiyle teşkilatlarımızdan ayıklanan bazı isimler; son yıllarda hemen her kurultay öncesinde veya her seçim döneminde ortaya çıkarak camiamız içinde fitne ve tefrika üretmek için çaba sarf etmişlerdir.

"MHP aleyhine faaliyet gösterdiler"

Bu gibiler, MHP’ye üyelikleri sürerken; gittikleri çıkar mahfillerinde, merdiven altı ve taşeron oluşumlarda hâlâ MHP aleyhinde faaliyet göstermektedir.

Kerameti davanın mehabetinde değil, kendilerinde gören ve egolarına yenik düşen söz konusu tefrika ve fitne bağımlıları için, partimizce yasa ve tüzük kurallarının işletilmesi kaçınılmaz hâle gelmiştir.

MHP Merkez Disiplin Kurulu’nca; anılan gerekçelerle Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren’in parti üyeliğinden çıkarılmalarına karar verilmiştir.”

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