Kemal Kılıçdaroğlu ciddi ciddi aday olmaya hazırlanıyor! 'Yalaka' çevresi ve ünlü anketçi gazlıyor

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ortada bir çok senaryo olsa da Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan bomba kulis bilgileri geldi; Kılıçdaroğlu ciddi ciddi cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu'nu 'yalaka' çevresiyle ünlü anketçi Bekir Ağırdır gaza getiriyor...

Abone ol

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ciddi ciddi cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlandığını ve onu bu konuda 'yalaka' çevresiyle ünlü anketçi Bekir Ağırdır'ın gaza getirdiğini yazdı. Böyle bir durumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçimi çok kolay kanacağını savunan Fatih Altaylı, Meral Akşener'in de aday olması durumunda Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alacağını öne sürdü. İŞte Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı sanki giderek ciddiye biniyormuş gibi geliyor. Açık söyleyeyim ben başlangıçta Kemal Bey’in “Aday olabilirim, niye olmayayım” sözlerini hep bir siyasi manevra, bir siyasi kamuflaj olarak görüyordum.

Aday olacağı falan yoktu ama gerçek adayı ya da olası adayları korumak, erken yıpratmamak için kendini kalkan yapıyor, biraz da iktidarla ve destekçileri ile dalga geçiyor diye düşünüyordum. Makul olan, akılcı olan buydu.

Ancak CHP kanadından son günlerde gelen bilgiler durumun hiç de öyle olmadığını, Kemal Kılıçdaroğlu’nun son derece ciddi bir biçimde aday olmaya hazırlandığı yolunda.

'Yalaka' çevresi ve Bekir Ağırdır gazlamış

Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki yakın “yalaka” çevresinin “Belediye başkanlarından birini gösterirseniz ve seçilirse o yetkileri alır ve parlamenter sisteme dönmek istemeyebilir. Oysa siz seçilirseniz parlamenter sisteme dönüş çok hızlı olur” sözleri ve özellikle de araştırmacı Bekir Ağırdır’ın “Seçilme ihtimaliniz yüksek” telkinleri üzerine ciddi ciddi aday olmayı düşünüyormuş.

Kılıçdaroğlu'na karşı Erdoğan ilk turda kazanır...

Eğer böyle bir şey gerçekleşir ve Kılıçdaroğlu kendi adaylığı konusunda ittifak partilerini de ikna ederse olacak olan şudur. Erken bir seçimde AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilir. Hem de muhtemelen ilk turda.

Meral Akşener de aday olursa ikinci tura Akşener ve Erdoğan kalır

Yok eğer Kılıçdaroğlu çıkınca Meral Akşener de aday olursa... O zaman seçim muhtemelen ikinci tura kalır ve ikinci turda Erdoğan ile Akşener karşı karşıya gelir. Böyle bir durumda HDP kilidi açar. İmralı’daki anahtarı da kim kullanır tahmin edin bakalım.