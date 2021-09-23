BIST 1.416
DOLAR 8,65
EURO 10,16
ALTIN 492,04
HABER /  DÜNYA

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Macron'a: Bu öfkeyi aşın

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Macron'a: Bu öfkeyi aşın

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson, Paris yönetiminin, Avustralya'nın Fransa'yla olan denizaltı anlaşmasını iptal ederek İngiltere ve ABD ile yeni bir anlaşmaya varmasıyla ilgili öfkesini aşması gerektiğini söyledi.

Abone ol

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Paris yönetiminin, Avustralya'nın Fransa'yla olan denizaltı anlaşmasını iptal ederek İngiltere ve ABD ile yeni bir anlaşmaya varmasıyla ilgili öfkesini aşması gerektiğini belirtti.

Johnson, Washington ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransızca kelimeler de kullanarak söylemek istediği şeyin, "dünyadaki en değerli dostlarından bazılarının tüm bunları anlaması ve kendisini rahat bırakması" olduğunu söyledi.

Anlaşmanın temelde küresel güvenlik için bir adım olduğunu savunan Johnson, AUKUS anlaşması hakkında "Omuz omuza duran 3 fikirdaş müttefikin teknoloji paylaşımı için yeni bir ortaklık kurmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

İngiliz Başbakanı, kimseyi itmeye çalışmadıklarını, örneğin anlaşmanın Çin'e karşı olmadığını, sadece bu 3 ülke arasındaki bağları ve dostluğu artırmak istediklerini öne sürdü.

AUKUS anlaşması
Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise "sırtımızdan vurulduk" ifadelerini kullanmıştı.

Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Öğrencisine tacizle suçlanan Prof. Dr. Celal Şengör Türkiye'yi terk ediyor
Öğrencisine tacizle suçlanan Prof. Dr. Celal Şengör Türkiye'yi terk ediyor
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
İstanbul Sarıyer'de virajı alamayan İETT otobüsü iki otomobile çarptı
İstanbul Sarıyer'de virajı alamayan İETT otobüsü iki otomobile çarptı
Prof Zafer Kurugöl'ün bebeklere aşı iddiası! Aile Hekimleri Federasyonu açıklama yaptı
Prof Zafer Kurugöl'ün bebeklere aşı iddiası! Aile Hekimleri Federasyonu açıklama yaptı
Adana'da komşuları bahçede ölü buldu! İtiraf etti: Ölmeden önce...
Adana'da komşuları bahçede ölü buldu! İtiraf etti: Ölmeden önce...
Beşiktaş ile Altay 18 sezon sonra karşı karşıya gelecek! 82 kez rakip oldular
Beşiktaş ile Altay 18 sezon sonra karşı karşıya gelecek! 82 kez rakip oldular
Cihat Yaycı'dan Yunanistan'a çok sert tepki! ABD ile kabadayılık yapıyor
Cihat Yaycı'dan Yunanistan'a çok sert tepki! ABD ile kabadayılık yapıyor
Babasına kızıp evi terk etti 40 yıl sonra gizemli şekilde ortaya çıktı
Babasına kızıp evi terk etti 40 yıl sonra gizemli şekilde ortaya çıktı
Kar sürprizi! Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri bembeyaz oldu
Kar sürprizi! Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri bembeyaz oldu
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 'Barınamıyoruz' eylemlerinde gerçek ortaya çıktı!
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 'Barınamıyoruz' eylemlerinde gerçek ortaya çıktı!