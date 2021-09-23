Öğrencisine tacizle suçlanan Prof. Dr. Celal Şengör Türkiye'yi terk ediyor

İSTANBUL Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör Türkiye'yi terk ediyor. Şengör'ün bir kız öğrencisinin poposuna tokat attığını anlattığı videosu büyük tepki geçmiş ve İTÜ hakkında soruşturma başlatmıştı.

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İTÜ'nün ünlü Profesörlerinden Celal Şengör, ortaya çıkan ve 'taciz' olarak yorumlanan videosu sonrasında sert eleştirilerin hedefi olmuştu. Yaptığının 'taciz' olmadığını savunan Celal Şengör, olay videosunu izah edemeyince İTÜ hakkında soruşturma başlattı. Celal Şengör ise olayı ‘ben asla, bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum’ demişti.

Celal Şengör yaşanan skandal sonrasında Türkiye'yi terketme kararı aldı. Haberi duyuran da Hürriyet yazarı Ahmet Hakan oldu. Ahmet Hakan, bugünkü yazısından ‘Celal Şengör'ün batıda barınması imkansızdır' başlıklı yazısında şu bilgileri verdi:

“Celal Şengör’le ilgili iki bilgi dolaşıyor ortalıkta:

BİR: Öğrencisinin eteğini kaldırıp şaplak atmasını normal görüyormuş, buradan taciz sonucu çıkmazmış.

İKİ: Türkiye’de artık durmayacakmış. Bilimsel çalışmalarını yurtdışında yapmaya karar vermiş.

Size bir şey söyleyeyim mi: Normal şartlarda Celal Şengör gibi birinin, Batı üniversitelerinde barınması, tutunması mümkün değildir. Çünkü Batı’da... Öğrencisinin eteğini kaldırıp şaplak atan ve bunu normal bir davranış olarak gören bir üniversite hocasını, anasından doğduğuna öyle bir pişman ederler ki... Kendisini ‘Yandım Allah’ diyerek Kapıkule’de bulmak zorunda kalır.”