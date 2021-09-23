Komandolar imha etti Suriye'de terör örgütü YPG'ye büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında yazılı açıklama yaptı. Yapılan paylaşımda "Geçit vermeyeceğiz! Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.