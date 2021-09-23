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Komandolar imha etti Suriye'de terör örgütü YPG'ye büyük darbe

Komandolar imha etti Suriye'de terör örgütü YPG'ye büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında yazılı açıklama yaptı. Yapılan paylaşımda "Geçit vermeyeceğiz! Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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