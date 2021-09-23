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Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım önce Müge Anlı'ya! Ümitcan Uygun'a ceza çıktı

Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım önce Müge Anlı'ya! Ümitcan Uygun'a ceza çıktı

Müge Anlı, Aleyna Çakır cinayetini işlerken Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun tarafından tehdit edildi. Müge Anlı, bu isimleri mahkemeye verdi. Mahkeme Uygun ailesine ceza kesti...

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, Aleyna Çakır cinayetini günlerce gündemde tutmuş ve katil zanlısı Ümitcan Uygun ile ailesinin hedefi olmuştu. Program sırasında Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından Müge Anlı sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri ve ağır hakaretlere maruz kaldı.

Müge Anlı mahkemeye koştu

Ünlü sunucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak kendisini hedef alan Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım

Şikayet üzerine savcılık 3 şüpheli hakkında başlattığı soruşturma kapsamında Müge Anlı hakkında sosyal medyada paylaşılan hakaret ve tehdit içerikli içerikleri inceleme altına aldı.

Yayınlanan paylaşımların içerisinde, 'Müge Anlı bedel ödeyeceksin, sana ödeteceğiz. Evet tehdit ediyorum. Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım.' şeklinde paylaşımlar bulunduğu belirlendi.

Hakaret ve tehdit cezasız kalmadı

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından iddianame düzenledi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan şüphelilerden Ümitcan Uygun, cezaevinden SEGBİS'le mahkemeye bağlanarak ifade verdi.

Sosyal medyada yazdıklarını unutup 'hakaret etmedim' dedi

Ümitcan Uygun ifadesinde Müge Anlı'ya hakaret etmediğini beraatına karar verilmesini talep etti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun hakkında hakaret ve tehdit suçlarından toplamda 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırdı.

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