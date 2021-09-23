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Potada maçlar 13 salonda oynanacak! Sinan Erdem Spor Salonu en fazla kapasiteye sahip

Potada maçlar 13 salonda oynanacak! Sinan Erdem Spor Salonu en fazla kapasiteye sahip

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu maçları, 13 spor salonunda oynanacak.

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Anadolu Efes ile Galatasaray Nef'in maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin kapasiteli bu salonda çıkacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko ve Bahçeşehir Koleji'nin müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.

Türk Telekom ve OGM Ormanspor'un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 9 bin 984 seyirci kapasitesiyle üçüncü sırada bulunuyor.

En az kapasiteli salonlar

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Semt77 Yalovaspor'un maçlarını oynayacağı 90. Yıl Spor Salonu, 2 bin kişiyle en az kapasiteli salon olarak öne çıkıyor.

Aliağa Petkimspor'un maçlarını oynayacağı ENKA Spor Salonu ile Büyükçekmece Basketbol'un maçlarına ev sahipliği yapacak Gazanfer Bilge Spor Salonu da 2 bin 500'er kapasiteye sahip.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:

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