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İstanbul'da 65 yaş üstünün aşılama oranı kaç oldu? Vali Ali Yerlikaya açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da 65 yaş üstünün aşılama oranı kaç oldu? Vali Ali Yerlikaya açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki 65 yaş ve üstünün aşılama oranının yüzde 91,2'ye yükseldiğini belirtti.

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Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki 1 milyon 316 bin 317 hedef nüfusa sahip 65 yaş ve üstü büyüklerin aşı oranlarını açıkladı.

Yerlikaya, "1. doz yüzde 91,2, 2. doz yüzde 88,9, 3. doz yüzde 64,3. Değerli büyüklerim 3. doz aşılarınızı olmanız için sağlık ekiplerimiz sizleri bekliyor. Ayrıca telefonla da arayacağız." ifadelerini kullandı.

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