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Cezayir hava sahasını Fas'a kapattı! İki ülke arasında gerginlik

Cezayir hava sahasını Fas'a kapattı! İki ülke arasında gerginlik

Cezayir, hava sahasını Fas'ın "düşmanca eylem ve provokasyonları" nedeniyle bu ülkenin uçaklarına kapattığını açıkladı.

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FAS Yüksek Güvenlik Konseyi Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığından yazılı bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Konsey, Fas'ın sivil ve askeri uçaklarına ve bu ülkenin tescil numarasını taşıyan uçaklara hava sahasının derhal kapatılması kararı aldı." denildi.

Fas'tan açıklama gelmedi
Kararın "Fas tarafından devam eden provokasyon ve düşmanca eylemler" nedeniyle alındığı kaydedilen açıklamada, hava sahasının gün itibaren kapatılacağı aktarıldı.

Fas'tan ise konuya ilişkinhenüz  bir açıklama gelmedi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "son dönemde yaşanan düşmanca eylemler" neticesinde ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu. Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın gerekçelerinin kabul edilmediği belirtilmişti.

Geçmişe uzanan anlaşmazlık
Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerginliğe sebep oluyor. Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor. Marakeş kentinde düzenlenen bir terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir de Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

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