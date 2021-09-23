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Volvo, 19 bin aracını geri çağırıyor

Volvo, 19 bin aracını geri çağırıyor

Volvo, ABD'de tam 19 bin 149 adet modelini etkileyecek kapsamlı bir geri çağırma işlemi başlattı

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İsveçli üreticisi Volvo, ABD'de 19 bin 149 adet modelini etkileyecek kapsamlı bir geri çağırma yaptığını duyurdu. Markanın ilk bulgularına göre, söz konusu geri çağırmanın nedeni sorunlu emniyet kemerleri.

AutoLiv tarafından geliştirilen bu emniyet kemerlerindeki kilitler, belirlenen özelliklere göre üretilmediği için tehlike arz ediyor.

Sorunun özellikle isofix noktalarında bulunuyor olması da çocukları tehlikeye atıyor. Volvo şu anda araçların testlerine devam ediyor olsa da geri çağrılan modeller hızlıca yeni parçalar ile değiştirilecek.

Volvo şimdiye dek bu sorun ile ilgili bir can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtiyor. 1 Eylül'den itibaren geri çağırmalara başlayacak olan üretici, şu anda bu araçların sahipleri için bir uyarı yayınladı.

Geri çağrılan modelleri
2021 Volvo XC40 ve XC40 Recharge (1 Aralık 2020 ve 25 Mart 2021 tarihleri arasında üretilmiş),

2020-2021 Volvo V60 (23 Kasım 2020 ve 6 Temmuz 2021 tarihleri arasında üretilmiş),

2020-2021 Volvo XC60 ( 23 Kasım 2020 ve 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında üretilmiş),

2020-2021 Volvo S60 (1 Aralık 2020 ve 28 Temmuz 2021 tarihleri arasında üretilmiş),

2020 Volvo V60CC (24 Kasım 2020 ve 16 Şubat 2021 tarihleri arasında üretilmiş),

2020 Volvo XC90 (19 Kasım 2020 ve 29 Haziran 2021 tarihleri arasında üretilmiş).

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