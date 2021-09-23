İstanbullular dikkat! Yağmur başladı trafik kilit oldu

İSTANBUL’da erken saatlerden itibaren etkili olan yağışlar sonrası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı. Trafik yoğunluğu 08.15 itibarıyla yüzde 71 olarak ölçüldü.

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İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak gece etkisini artırdı.

Yağış, Anadolu Yakası'nda Çekmeköy ve Ümraniye'de, Avrupa Yakası'nda ise Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Esenyurt, Silivri, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde etkili oluyor.

Meteorolojiden yapılan uyarılarda, perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Trafiğe çıkacaklar dikkat!

Yağışlarla birlikte D-100 Karayolu üzerinde Trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul'daki trafik yoğunluğu 08.15 itibarıyla yüzde 71 olarak ölçüldü.