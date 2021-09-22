Burdur'da 793 tarihi eser ele geçirildi
Burdur'in Çeltikçi ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda Roma dönemine ait 793 tarihi eser ele geçirildi.Abone ol
BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde, Roma dönemine ait 793 tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen R.A, H.Ç. ve T.K'yı takibe aldı.
Bucak-Burdur kara yolu Çeltikçi ilçe sınırlarında durdurulan araçtaki şüphelilerin üst aramasında, 697 sikke, 55 obje, 8 mühür ve 33 yüzük bulundu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.