BIST 1.407
DOLAR 8,64
EURO 10,13
ALTIN 491,51
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta

Burdur'da 793 tarihi eser ele geçirildi

Burdur'da 793 tarihi eser ele geçirildi

Burdur'in Çeltikçi ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda Roma dönemine ait 793 tarihi eser ele geçirildi.

Abone ol

BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde, Roma dönemine ait 793 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen R.A, H.Ç. ve T.K'yı takibe aldı.

Bucak-Burdur kara yolu Çeltikçi ilçe sınırlarında durdurulan araçtaki şüphelilerin üst aramasında, 697 sikke, 55 obje, 8 mühür ve 33 yüzük bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Manisa'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Manisa'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Fatih Terim: Biz doğru yoldayız
Fatih Terim: Biz doğru yoldayız
DSÖ'den koronavirüs ve Türkiye açıklaması!
DSÖ'den koronavirüs ve Türkiye açıklaması!
Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası açıkladı! Yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı
Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası açıkladı! Yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı
ABD Merkez Bankası FED, beklenen faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası FED, beklenen faiz kararını açıkladı
ABD'den, düşük gelirli ülkelere 500 milyon doz Kovid-19 aşı bağışı
ABD'den, düşük gelirli ülkelere 500 milyon doz Kovid-19 aşı bağışı
Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Türkiye 22 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 22 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Ak Parti giderse ne olacak?
Ak Parti giderse ne olacak?