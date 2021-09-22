Türkiye 22 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 351 bin 655 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 106 milyon 492 bin 764'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Eylül 2021 Çarşamba günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 655 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 23 bin 096 oldu.

"İkinci dozla sonuç almaya başlıyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosunu paylaşarak, "Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75'in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Kovid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım." ifadelerini kullandı.

1. doz aşılama oranı yüzde 85.51 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 85.51 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 68.91 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 106 milyon 492 bin 764'e yükseldi.

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