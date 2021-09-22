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Karabük'te arkadaşları merak edince acı gerçek ortaya çıktı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karabük'te arkadaşları merak edince acı gerçek ortaya çıktı!

KARABÜK'te arkadaşlarının merak ettiği genç, iple doğal gaz borusuna asılı halde bulundu.

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Olay, Kurtuluş Mahallesi Beyhan Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. 34 yaşındaki Muharrem B.’den (34) haber alamayan arkadaşları evine geldi. Muharrem B. zile defalarca basılmasına rağmen kapıyı açmayınca çilingir çağırıldı. Çilingir yardımıyla kapıyı açan arkadaşları Muharrem B.’yi iple doğal gaz borusuna asılmış halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde talihsiz adamın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından cenaze Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Muharrem B.’nin Safranbolu’da bir manavda çalıştığı ve evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.

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