FOX TV Fulya ile Umudun Olsun'da ibretlik olay! 4 eş normal karısıyla paylaşacağım

Fulya Öztürk duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, genç kızı "3 ayda aşk mı olur? Ne demek 4 eş normal' diyerek uyardı. Programın avukatı da 4 eş normal açıklamasını duyunca çileden çıktı ve 'Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada böyle bir şey söyleyemezsin' diyerek tepki gösterdi. Melek ise gayet rahat bir tavırla, "Ben burada demedim, Pakistan'da normal dedim. Karısıyla da görüştüm o beni kabul ediyor' karşılığını verdi.