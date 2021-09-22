FOX TV Fulya ile Umudun Olsun'da ibretlik olay! 4 eş normal karısıyla paylaşacağım
Fulya Öztürk'ün 'Allah hayırlı evlat versin' diyerek pes ettiği olay, izleyiciyi de çileden çıkardı. 18 yaşındaki kız evli ve 4 çocuklu adama kaçtı. Fulya ile Umudun Olsun programına çıkan Melek Şahinoğlu 'Dört eş normal' deyince herkes yok artık oldu.
FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında ailesinin kayıp olarak aradığı Melek Şahinoğlu bulundu. Pakistan uyruklu Mustafa'ya kaçan Melek, canlı yayına onunla birlikte gelip anne ve babasıyla yüzleşti. 18 yaşındaki Melek'in kaçtığı Mustafa'nın evli ve 4 çocuklu biri olduğu ortaya çıktı. Asıl şok ise Melek'in söyledikleriydi. Kuma olarak giden Melek, Mustafa'yı karısıyla paylaşacaklarını söyledi. Fulya Öztürk duydukları karşısında kafasını duvarlara vururken, genç kızın fütursuzluğu şaşkına çevirdi. İşte canlı yayında Fulya Öztürk'ü çileden çıkaran Melek:
18 yaşındaki Melek Şahinoğlu, İstanbul'da bir döviz bürosu sahibi Pakistan uyruklu Mustafa isimli kişinin yanında işe başladı. Döviz bürosu sahibi ile yasak ilişki yaşamaya başlayan Melek, 17 Eylül'de evi terketti. Annesi Fatma Şahinoğlu ile babası Ali Şahinoğlu, kızlarının kaçırıldığını düşünüp soluğu FOX TV'Deki Fulya ile Umudun Olsun programında aldı. Fulya Öztürk ve ekibi bir gün sonra Melek Şahinoğlu'nu ve kaçtığı adamı bulup canlı yayına çıkardı.
4 eş almak normal : Fulya Öztürk ve yayın ekibi Melek ile Mustafa'yı dinledikçe hayatlarının şokunu yaşadılar. Melek, evli ve 4 çocuklu olan Mustafa'nın ikinci eşi olmayı kabul ettiğini açıklayarak ilk bombayı patlattı. Adamın ilk karısıyla anlaştığını söyleyen Melek, "Eşiyle konuştum beni kabul etti. Pakistan'a 4 kadınla evlenmek normal. Ben de onu seviyorum Mustafa'dan vazgeçmeyeceğim' dedi.
Fulya Öztürk duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, genç kızı "3 ayda aşk mı olur? Ne demek 4 eş normal' diyerek uyardı. Programın avukatı da 4 eş normal açıklamasını duyunca çileden çıktı ve 'Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada böyle bir şey söyleyemezsin' diyerek tepki gösterdi. Melek ise gayet rahat bir tavırla, "Ben burada demedim, Pakistan'da normal dedim. Karısıyla da görüştüm o beni kabul ediyor' karşılığını verdi.