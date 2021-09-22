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Cinayet Süsü oyuncuları tam kadro filmin konusu nedir?

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Cinayet Süsü oyuncuları tam kadro filmin konusu nedir?

Bu akşam ATV ekranlarında ilk kez yayınlanacak olan Cinayet Süsü filmi konusu, oyuncu kadrosu ve dizinin yönetmeni merak konusu oldu. 2019 yılında vizyona giren ve gizemli bir seri katili yakalamaya çalışan cinayet büro ekibinin başına gelen komik olayları konu alıyor. Cinayet Süsü oyuncuları arasında Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit gibi isimler var.

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ATV ekranlarında bu akşam ilk kez yayınlanacak olan Cinayet Süsü filmi merak konusu oldu. Seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatacak olan Cinayet Süsü filminin yönetmen koltuğunda aynı zamanda oyuncu olan Ali Atay var. 2019 yılında vizyone giren film gişede büyük başarı elde etmişti. Şimdi de ilk kez televizyon ekranında yayınlanacak. Komedi filmi olan Cinayet Süsü gizemli bir seri katili yakalamaya çalışan cinayet büro ekibinin başına gelen komik olayları konu alıyor. Ekibin başına gelen Dizdar Koşu ile işler iyice çığırından çıkıyor ve eğlenceli anlar başlıyor. Cinayet Süsü oyuncu kadrosu arasında Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür gibi isimler var. 

2019 yılında vizyona girmişti. "Cinayet Süsü", gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediniyor. Peki, Cinayet Süsü filminin konusu ne?

Ali Atay'ın senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi ile birlikte yazdığı komedi türündeki filmin başrollerinde Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür oynuyor.

Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz. Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla ilgilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme kaydedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için “suç uzmanı” Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare oyununda katili mi pes edecektir yoksa polisler mi?

Cinayet Süsü ne zaman çekildi?
Cinayet Süsü filmi 25 Ekim 2019 yılında vizyona girdi. Polisiye ve komedi türünde çekilen Cinayet Süsü filminin yönetmen koltuğunda Ali Atay oturuyor.

Cinayet Süsü oyuncuları kimler?
Uğur Yücel (Başkomiser Emin)

Binnur Kaya (Komiser Asuman)

Cengiz Bozkurt (Komiser Salih)

Feyyaz Yiğit Çakmak (Suç Uzmanı Dizdar Koşu)

Mert Denizmen (Komiser Yardımcısı Alaattin)

Mehmet Özgür

Aycan Koptur

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