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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Altaylı futbolcu Erhan Çelenk'i kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Altaylı futbolcu Erhan Çelenk'i kutladı

TFF, Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile Altay arasında oynanan maçta Fabricio Baiano'nun sakatlandığını görünce topu taca atan Erhan Çelenk'i kutladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile Altay arasında oynanan maçta centilmence davranışta bulunan Altaylı futbolcu Erhan Çelenk'i kutladı.

TFF'nin Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Çaykur Rizespor-Altay maçında gol atma şansı olmasına rağmen, Fabricio Baiano'nun sakatlandığını görünce topu taca atarak örnek bir harekette bulunan Erhan Çelenk'i ve bu anlamlı davranışı gerçekleştiren bir sporcuyu bünyesinde bulunduran Altay Kulübü'müzü tebrik ederiz," ifadelerine yer verildi.

TFF
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