1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti okkalı oldu! 15 euro fiyata tepki

ÇANAKKALE'de yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ücreti okkalı oldu. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprünün geçiş ücretini açıkladı. 18 Mart 2022'de köprü açıldığında geçiş ücreti 15 euro olacak. 15 Euro bugünkü kurdan yaklaşık 150 lira ediyor...

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Asya ile Avrupa'yı Çanakkale üzerinden birbirine bağlayan köprüde sona gelindi. İki kıta arasını yürüyerek geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu NTV'de Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.

Köprünün inşaatıyla ilgili bilgi veren Bakan Karaismailoğlu bitirme tarihinin 18 Mart 2022 olarak belirlendiğini söyledi. Karaismailoğlu, "Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 Euro olacak" dedi.

Köprüden geçişin 15 euro olması tepki çekti. Köprü 18 Mart 2022'de açıldığında bu fiyat üzerinden geçiş sağlanacak. Bugünkü kurla 15 euro 150 TL tutuyor. Mart'a kadar kur daha da yükselmiş olacak. Haliyle rakamda artacak...

İstanbul'da metro simgesi polemiği

İstanbul'daki metro simgesi polemiğiyle ilgili de konuşan Karaismailoğlu, "İstanbul'da Tramvay için 'T' var, Marmaray'ın simgesi var. Biz Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metrolara 'U' harfini koyuyoruz. Harflere takılmamak lazım. Biz şu anda İstanbul'da 7 tane, 103 kilometrelik metro yapıyoruz. Biz Belediyenin metrolarına karışmıyoruz" dedi.