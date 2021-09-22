BIST 1.391
DOLAR 8,65
EURO 10,15
ALTIN 493,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Hatay'dan kahreden haber! 19 yaşındaki Merve kalp krizinden öldü

ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
Hatay'dan kahreden haber! 19 yaşındaki Merve kalp krizinden öldü

HATAY'da, hayalini kurduğu hukuk fakültesini kazanan Sıdıka Merve Canlı (19), üniversite için İzmir'e gitmeye hazırlanırken kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi.

Abone ol

Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde oturan Sıdıka Merve Canlı, hayali olan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Üniversite heyecanı yaşayıp, okul için hazırlıklarını sürdüren Canlı, dün akşam yakınının düğününe gitti. Canlı, düğünden dönünce de uyumak için odasına geçti. Sıdıka Merve Canlı'nın kardeşi, bu sabah uyandırmaya gittiği ablasının hareketsiz yattığını fark etti. 

İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, ilk belirlemelere göre Canlı'nın kalp krizinden hayatını kaybettiğini tespit etti.

Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi sonrası teslim alınan Sıdıka Merve Canlı'nın cenazesi, evlerinin önüne helallik istenmesinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
'Aşı olmayın' reklamı! Linke tıklayanlar inanamadı: Mesajı gören soğuk duş aldı
'Aşı olmayın' reklamı! Linke tıklayanlar inanamadı: Mesajı gören soğuk duş aldı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
MEB Milli Eğitim Şura'sı için talep sitesi açtı! Eğitim önerileri sunulacak
MEB Milli Eğitim Şura'sı için talep sitesi açtı! Eğitim önerileri sunulacak
İstanbul'da dolgun maaş vaadiyle Pakistanlıları kaçırdı! Sözleri pes dedirtti
İstanbul'da dolgun maaş vaadiyle Pakistanlıları kaçırdı! Sözleri pes dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Mustafa Destici ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Mustafa Destici ile görüştü!
Danıştay'dan hekimlere avukat seçme özgürlüğü kararı
Danıştay'dan hekimlere avukat seçme özgürlüğü kararı
Kemal Kılıçdaroğlu Beşar Esed'den davet aldı! O konuşmayı tercüme ettirmiş!
Kemal Kılıçdaroğlu Beşar Esed'den davet aldı! O konuşmayı tercüme ettirmiş!
Bu yıl zam gelmedi! Eskişehir'de kilosu 300 TL'ye satılıyor
Bu yıl zam gelmedi! Eskişehir'de kilosu 300 TL'ye satılıyor
Cinayet Süsü filmi konusu nedir oyuncu kadrosu kimler var?
Cinayet Süsü filmi konusu nedir oyuncu kadrosu kimler var?
Samsun’da camide hırsızlık yapan şahsı gözaltına alındı
Samsun’da camide hırsızlık yapan şahsı gözaltına alındı