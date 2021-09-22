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İstanbul'da dolgun maaş vaadiyle Pakistanlıları kaçırdı! Sözleri pes dedirtti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da dolgun maaş vaadiyle Pakistanlıları kaçırdı! Sözleri pes dedirtti

İSTANBUL'da Pakistan uyruklu iki fidyeci; dolgun ücretlerle iş bulma vaadiyle İstanbul'a getirdikleri hemşehrilerini kaçırdı ve bir adreste alıkoyarak ailelerinden fidye istedi. İki fidyeci operasyonla yakalandı.

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Soruşturma; Pakistan uyruklu Qandeel Abbas'ın 20 Temmuz Pazartesi sabahı 05.00 sıralarında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurmasıyla açıldı. Qandeel Abbas, kardeşi Moazzam Bilal Abbas'ın kaçırıldığını ve kendisinden fidye istendiğini söyledi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Polisleri inceleme başlattı.  Fidyecilerin kimlikleri tespit edildi. 

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği Polisleri, kaçırılan mağdur Moazzam Bilal Abbas'ın yakın akrabaları gibi fidyecilerle konuşarak anlaşma sağladı. Adres belirlendi. Esenyurt Balık Yolu Mahallesi 478 Sokak üzerinde fidyecilerin adresine giden Esenyurt Asayiş Büro Amirliği Polisleri kapıyı çaldıklarında daireden bağırma ve çığlık sesleri yükseldi.


Kaçak yollardan girmişler
Kapı kırılarak adrese baskın yapıldı. Darp edildiği ve zorla alıkonulduğu saptanan mağdur Abbas, fidyecilerin elinden kurtarıldı. Pakistan uyruklu fidyeciler M.T. ve M.R. yakalanarak gözaltına alındı. Adreste bulunan ve ülkemize kaçak yollardan girdikleri saptanan Pakistan uyruklu 13 rehine de kurtarılarak muhafaza altına alındı.

"Ben de kaçırıldım"
Rehineler adresteki dolaplardan çıktı. Bir dolapta bulunan fidyecilerden biri utanmadan "Ben de kaçırıldım" dedi. İki fidyecinin; hemşehrileri olan Pakistan uyruklu mağdurları dolgun ücretlerle iş bulma vaadiyle İstanbul'a getirdikleri ve alıkoyarak ailelerinden fidye istedikleri iddia edildi.


14 rehine sınır dışı edildi
Sabah'ın haberine göre "Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Fidye" suçlarından ötürü haklarında yasal işlem yapılan iki fidyeci Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Kaçak oldukları tespit edilen toplamda 14 rehine sınır dışı edildi.

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